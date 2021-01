Η πολύ ισχυρή έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση μέρους ενός κτηρίου και πυρκαγιά στο εσωτερικό του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν προκληθεί πολλές καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενω οι ηλικιωμένοι τρόφιμοι γηροκομείου στην περιοχή απομακρύνθηκαν από τη Δημοτική και Εθνική Αστυνομία.

Cause not yet known pic.twitter.com/XmzuQIRYzX

Τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν στο ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Explosion in Madrid moments ago on Calle de Toledo just near the Puerta de Toledo. Location of building is here https://t.co/l5FrIZdC71 https://t.co/PVFqlshC5j pic.twitter.com/guZxMowmKe

— Benjamin Strick (@BenDoBrown) January 20, 2021