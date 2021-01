Μια «καινούρια ημέρα» ανατέλλει στην Αμερική, σύμφωνα με τον Μπάιντεν, ο οποίος επανήλθε με νέο tweet λίγο αργότερα, γράφοντας: «Σήμερα ξαναρχίζουμε».

Μάλιστα, στη δεύτερη ανάρτηση συμπεριέλαβε και ένα link για τη ζωντανή αναμετάδοση των προετοιμασιών που γίνονται στην Ουάσινγκτον.

It’s a new day in America.

Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021