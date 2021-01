Η Αμερικανίδα σταρ ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο με τη συνοδεία της μπάντας του Ναυτικού των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της τελετής.

​Φορώντας μια εντυπωσιακή τουαλέτα, σε κόκκινο και μαύρο χρώμα, με μια μεγάλη χρυσή καρφίτσα - περιστέρι στο στήθος, σύμβολο της ειρήνης, το οποίο ήταν ασορτί με το μικρόφωνό της, έψαλε τον εθνικό ύμνο.

Νωρίτερα, η Lady Gaga χαρακτήρισε τιμή της το γεγονός ότι θα τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

​«Πρόθεσή μου είναι να αναγνωρίσουμε το παρελθόν μας, να θεραπεύσουμε το παρόν μας και να παθιαστούμε για ένα μέλλον όπου θα συνεργαζόμαστε με αγάπη. Θα τραγουδήσω στις καρδιές όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν τη Γη. Με σεβασμό και ευγένεια», πρόσθεσε.

Singing our National Anthem for the American People is my honor. I will sing during a ceremony, a transition, a moment of change—between POTUS 45 and 46. For me, this has great meaning.

— Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021