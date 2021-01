Η ποπ σταρ Gaga, ντυμένη με μία τεράστια φούξια φούστα και μαύρο τοπ στολισμένο με ένα μεγάλο χρυσό περιστέρι έλαμψε τραγουδώντας «The Star-Spangled Banner» για να στραφεί σε μία στιγμή και να χαιρετίσει την αμερικανική σημαία που κυμάτιζε πάνω από το Καπιτώλιο, την έδρα του Κονγκρέσου που δεκαπέντε ημέρες πριν δέχθηκε την επίθεση των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος.

Πριν από την εμφάνισή της, η Lady Gaga έγραψε στο Twitter ότι προσεύχεται για μία ειρηνική ημέρα. «Πρόθεσή μου είναι να τιμήσω το παρελθόν μας, να επουλώσω το παρόν μας και να παθιαστώ για ένα μέλλον όπου θα δουλέψουμε αγαπημένα μαζί».

My intention is to acknowledge our past, be healing for our present, and passionate for a future where we work together lovingly. I will sing to the hearts of all people who live on this land. Respectfully and kindly, Lady Gaga. ❤️🤍💙🇺🇸

