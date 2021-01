Τα πλεχτά γάντια του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς τράβηξαν πάνω τους όλα τα βλέμματα.

Ο Σάντερς, πρώην αντίπαλος του Μπάιντεν στις προκριματικές για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος, ήταν μεταξύ των λίγων προσκεκλημένων στην τελετή, όπου ξεχώρισε λόγω της ενδυμασίας του: εμφανίστηκε με σκούρο χακί μπουφάν (και όχι με κοστούμι ή παλτό, όπως όλοι οι υπόλοιποι), τεράστια, μάλλινα γάντια με σχέδια και έναν κίτρινο φάκελο παραμάσχαλα.

«Ο Μπέρνι πήγε στην ορκωμοσία γιατί ήταν στο δρόμο του για το φαρμακείο», σχολίασε ένας χρήστης στο διαδίκτυο, που κατακλύστηκε από αστεία «μιμίδια» του 79χρονου γερουσιαστή. Η γυναίκα του αποκάλυψε όμως ότι το μπουφάν ήταν χριστουγεννιάτικο δώρο από τον γιο τους: «Ένα μπουφάν του Βερμόντ, γάντια του Βερμόντ, χιούμορ του Βερμόντ», είπε η Τζέιν Ο’Μίρα Σάντερς.

Στα ενδυματολογικά, ιδιαίτερη εντύπωση έκανε και η τεράστια φούστα της Lady Gaga. Η σταρ της ποπ κατέλαβε τη σκηνή με την παράξενη δημιουργία του οίκου Σκιαπαρέλι, με πολλούς να σχολιάζουν ότι η φούστα είναι «τέλεια» για να τηρούνται οι αποστάσεις λόγω της πανδημίας.

Τεράστια όμως ήταν και η Βίβλος στην οποία ορκίστηκε ο Τζο Μπάιντεν, με τις κιτρινισμένες σελίδες, αφού ανήκει στην οικογένειά του από τα τέλη του 19ου αιώνα. Υπό ορισμένες γωνίες, η Βίβλος δείχνει αφύσικα μεγάλη.

Η τελετή ορκωμοσίας δεν ήταν το ίδιο ενδιαφέρουσα για όλους. Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον φάνηκε να αποκοιμιέται κατά τη διάρκειά της, όπως έγραψαν αρκετοί χρήστες στα social media. Η τηλεοπτική εικόνα συνέλαβε τον 74χρονο Κλίντον με τα μάτια κλειστά τη στιγμή που ο Μπάιντεν εκφωνούσε την εναρκτήρια ομιλία του έξω από το Καπιτώλιο.

Μετά την ορκωμοσία, ο τραγουδιστής της κάντρι Γκαρθ Μπρουκς έβγαλε το καουμπόικο καπέλο του και έψαλε α καπέλα τον ύμνο Amazing Grace. Όμως μετά, προφανώς από τον ενθουσιασμό του, ξέχασε όλους τους κανόνες: αντί να ξαναφορέσει τη μάσκα του, έσπευσε να χαιρετίσει δια χειραψίας τον πρόεδρο, την αντιπρόεδρο και τους προσκεκλημένους. Γνωστός για τις συντηρητικές απόψεις του, ο Μπρουκς όρμησε στο τέλος να αγκαλιάσει τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους.



Handshakes and hugs all around after @garthbrooks performs on #InaugurationDay pic.twitter.com/pnN1GrtO4e

— TODAY (@TODAYshow) January 20, 2021