Ο Δημοκρατικός νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν υπέγραψε χθες, Τετάρτη, μισή ντουζίνα εκτελεστικά διατάγματα με τα οποία καταργούνται σκληρές πολιτικές του προκατόχου του ως προς το ζήτημα της μετανάστευσης, ωστόσο ειδικοί σημειώνουν πως θα χρειαστούν μήνες, αν όχι περισσότερο, για να αρθούν οι φραγμοί που επιβλήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του, ερχόμενος σε καθαρή ρήξη με τον Ρεπουμπλικάνο που διαδέχθηκε, ο Τζο Μπάιντεν έστειλε επίσης στο Κογκρέσο σχέδιο νόμου που ανοίγει τον δρόμο ώστε να αποκτήσουν την αμερικανική υπηκοότητα εκατομμύρια μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα.

Τα εκτελεστικά διατάγματα συμπεριλαμβάνουν: την άμεση άρση των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που είχαν επιβληθεί σε 13 χώρες, με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, αρκετές στην Αφρική· τον τερματισμό της οικοδόμησης τείχους στα σύνορα με το Μεξικό· και την άρση της απαγόρευσης να συμπεριλαμβάνονται οι παράτυποι μετανάστες στις απογραφές πληθυσμού με τις οποίες ορίζονται οι εκλογικές περιφέρειες.

Ο νέος πρόεδρος υπέγραψε επίσης υπόμνημα με το οποίο δίνει οδηγία στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και στο υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσουν σε ενέργειες για να παραταθεί το πρόγραμμα DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), το οποίο προστατεύει από την απέλαση παράτυπους μετανάστες που μπήκαν στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδιά, ενώ κατήργησε εκτελεστικό διάταγμα του προκατόχου του που απαιτούσε πολύ πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική πέραν των συνόρων.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ανέφερε αμέσως μετά ότι τερματίζει ένα πολύ αμφιλεγόμενο πρόγραμμα, που είχε βαφτιστεί Πρωτόκολλα Προστασίας Μεταναστών (Migrant Protection Protocols, MPP) και υποχρέωσε πάνω από 65.000 αιτούντες άσυλο να περιμένουν στο Μεξικό τις αποφάσεις των ειδικών δικαστηρίων για ζητήματα μετανάστευσης όσον αφορά τις αιτήσεις τους.

Δεν αποσαφηνίστηκε στην ανακοίνωση τι σημαίνει αυτό για τους μετανάστες που υπήχθησαν στο πρόγραμμα. Πολλοί εξ αυτών ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε καταυλισμούς με σκηνές κοντά στα σύνορα για ατέλειωτους μήνες.

Οι πρωτοβουλίες σκοπό είχαν να δείξουν πως ο Τζο Μπάιντεν ξεκινά την θητεία του στην προεδρία βάζοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της μετανάστευσης, όπως και ο προκάτοχός του, αλλά υιοθετώντας προσέγγιση διαμετρικά αντίθετη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια από τις λιγοστές μετεκλογικές δημόσιες εμφανίσεις του, επισκέφθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τμήμα του τείχους, το οποίο είχε διατάξει να ανεγερθεί με εκτροπή κονδυλίων από τον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων.

Οι πρώτες αυτές κινήσεις του κ. Μπάιντεν επαινέθηκαν αμέσως από εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων στις ΗΠΑ, που έκριναν ότι αναιρούν πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης ασύμβατες με τις «αμερικανικές αξίες» και θα συμβάλλουν να αποκατασταθεί η «αξιοπιστία» της χώρας διεθνώς.

Την απόφαση να σταματήσει η ανέγερση του τείχους καλωσόρισε χθες βράδυ ο Μεξικανός υπουργός Εξωτερικών.

«Το Μεξικό χαιρετίζει το τέλος της κατασκευής του τείχους» και το άνοιγμα «δρόμου προς την απόκτηση διπλής υπηκοότητας», σημείωσε μέσω Twitter ο επικεφαλής της μεξικανικής διπλωματίας Μαρσέλο Εμπράρδ.

Επιπλέον η νέα κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν θα αναστείλει τις απελάσεις ορισμένων κατηγοριών παράτυπων μεταναστών για 100 ημέρες, προκειμένου να εξασφαλίσει πως θα υπάρξει «δίκαιη και αποτελεσματική» εφαρμογή της νομοθεσίας για το ζήτημα, ενώ συναφώς θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια των συνόρων με το Μεξικό και στην αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αναφέρει υπόμνημα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας που συντάχθηκε χθες βράδυ.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα κήρυσσε μορατόριο των απελάσεων.

Ωστόσο ο νέος πρόεδρος δεν έχει κάνει ακόμη σαφή τα σχέδιά του για τη διαταγή που είχε εκδοθεί από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) τον Μάρτιο του 2020, που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να απελαύνουν πρακτικά σχεδόν όλους τους μετανάστες που περνούν παράτυπα τα σύνορα.

Αφότου εκδόθηκε η διαταγή αυτή περίπου 380.000 άνθρωποι έχουν επαναπροωθηθεί στις πατρίδες τους ή στο Μεξικό, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα τελωνεία και τη φύλαξη των συνόρων (Customs and Border Protection, CBP).

Ο μελλοντικός Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά σε δημοσιογράφους ότι θα ήταν «ασύνετο» οι μετανάστες να προσπαθήσουν να φθάσουν στα σύνορα των ΗΠΑ επί του παρόντος, διότι οι δυνατότητες επεξεργασίας αιτήσεων για τη χορήγηση ασύλου είναι περιορισμένες.

«Σκοπεύουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, αλλά αυτό θα πάρει αρκετό χρόνο», εξήγησε.

Στην κεντρική Αμερική σχηματίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες καραβάνια μεταναστών που ήθελαν να φθάσουν στα σύνορα μετά την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, αλλά διαλύθηκαν βίαια.

Ο κ. Μπάιντεν υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικά διατάγματα ώστε να καταργηθούν σκληρές πολιτικές του προκατόχου του για το ζήτημα της μετανάστευσης· όμως θα χρειαστούν μήνες, αν όχι περισσότερο, για να αρθούν οι φραγμοί που επιβλήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, έστειλε στο Κογκρέσο σχέδιο νόμου που θα ανοίξει τον δρόμο ώστε να αποκτήσουν αμερικανική υπηκοότητα εκατομμύρια μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα. Σχεδιάζει να προχωρήσει σε περαιτέρω κινήσεις προσεχώς.

Ανάμεσα στα μέτρα που θα εξετάσει είναι πιθανόν η κατάργηση διάταξης που έκανε δυσκολότερο για τους φτωχότερους μετανάστες να εξασφαλίζουν άδειες μόνιμης παραμονής.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε, όπως αναμενόταν, εκτελεστικό διάταγμα το οποίο προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας για την επανένταξη της χώρας στη συμφωνία του Παρισιού για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, αναιρώντας μια από τις πιο εμβληματικές ενέργειες του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING: Joe Biden signs executive action to rejoin Paris Climate Accord "as of today." https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/7aBLn6R8Lq

— ABC News (@ABC) January 20, 2021