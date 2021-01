Το τραίνο, που θα πραγματοποιούσε τη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε λιγότερη από μια ώρα ονομάζεται Maglev από τη σύντμηση των λέξεων Magnetic Levitation, δηλαδή μαγνητική ανύψωση.

Το πρώτο βαγόνι μήκους 21 μέτρων αποκαλύφθηκε στην Τσενγκτού της Κίνας, στις 13 Ιανουαρίου. Ερευνητές του τοπικού πανεπιστημίου κατασκεύασαν μάλιστα 165 μέτρα κατάλληλης σιδηροδρομικής γραμμής, ώστε να δείξουν πως δουλεύει το συγκεκριμένο τραίνο. Ειδικοί εκτιμούν, σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων, πως το συγκεκριμένο τραίνο θα καταστεί λειτουργικό στα επόμενα 3 ως 10 χρόνια.

China has a new maglev train prototype, and it could travel at up to 800km/h. pic.twitter.com/8OHAAkKRvl

