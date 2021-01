Απογοήτευση προκάλεσε στην οικογένεια της 11χρονης Amelia Wood η ετυμηγορία τοπικού δικαστή, που ανακοινώθηκε χθες, για το δυστύχημα που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2018.

Πριν από 3 χρόνια, το κορίτσι που θαρραλέα αντιμετώπισε την λευχαιμία, σκοτώθηκε όταν τη χτύπησε η ρόδα που αποκολλήθηκε απο διερχόμενο αμάξι.

We are sad to share the news Amelia Wood, aged 11, died after being hit by a wheel in Manby on Tuesday. We are completing a full and thorough investigation into the circumstances that surround this tragic incident. https://t.co/bKC78J4aMN pic.twitter.com/a23dR2UyMI

