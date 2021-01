Τέσσερα χρόνια νωρίτερα ο Σον Σπάισερ ξεκινούσε την αντίστοιχη πορεία στον Λευκό Οίκο με κατηγορίες εις βάρος των ΜΜΕ και ένα μεγάλο ψέμα, πως δήθεν το πλήθος που παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία.

Η ομογενής Σάκι, υποσχέθηκε καθημερινή ενημέρωση «εκτός από Σάββατα και Κυριακές» γιατί όπως τόνισε «Δεν είμαι τέρας». Η 42χρονη υπήρξε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και έπειτα υπεύθυνη επικοινωνίας του Λευκού Οίκου επί Ομπάμα.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου απάντησε στις ερωτήσεις χωρίς νευρικότητα με ιδιαίτερη ψυχραιμία, όχι όμως πάντα... κατηγορηματικά. Χρειάστηκε να ρωτηθεί δύο φορές για το αν ο Πρόεδρος εμπιστεύεται τον επικεφαλής του FBI, για να απαντήσει πως θα τον ρωτήσει σχετικά και θα επιστρέψει με την απάντηση. Απάντηση δεν είχε ούτε στο ερώτημα αν ο Τζο Μπάιντεν πιστεύει πως ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποκλειστεί από οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα στο μέλλον.

Tune in for the first press briefing of the Biden-Harris Administration with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/psa19eCLQa

— The White House (@WhiteHouse) January 20, 2021