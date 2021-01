Όπως καταγγέλλει με ανάρτησή του ο Αμντουλάχ Μποζκούρτ, αυτοεξόριστος στη Σουηδία Τούρκος δημοσιογράφος, ο οποίος αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα Nordic Monitor, μέσω της οποίας ασκεί έντονη κριτική στο κυβερνών κόμμα AKP (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης), αλλά και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δέχθηκε απειλές από σύμβουλο του Τούρκου προέδρου.

Συγκεκριμένα ο σύμβουλος Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής, Μεσούτ Χακί Τσασίν σε τοποθέτησή του στο φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο CNNTurk στις 15 Ιανουαρίου, απείλησε τον Αμντουλάχ Μποζκούρτ ότι η Τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών θα τον εντοπίσει και θα τον ταΐσει στα ψάρια.

Μάλιστα ο 65χρονος καθηγητής έγραψε και στο Twitter προκειμένου να εντοπίσει που βρίσκεται ο δημοσιογράφος, το Twitter όμως δεν απάντησε στις πληροφορίες που ζήτησε ο Τσασίν.

«Έγραψα στο Twitter και του ζήτησα να εντοπίσει αυτό το άτομο (τον δημοσιογράφο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ). Το Twitter ούτε απάντησε, ούτε έκανε τίποτε άλλο. Αλλά αυτές οι ενέργειες του Τwitter, χρησιμοποιώντας εμένα και αυτό το κανάλι (εννοεί το CNN Turk) στρέφονται ενάντια στο τουρκικό έθνος. Που είναι ο ένοχος για όλα αυτά; Μάθαμε ότι είναι στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία. Αλλά η Τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΜΙΤ) θα τον βρει. Σας λέω το εξής. Δεν ξέρω αν η ΜΙΤ τον ταΐσει στα ψάρια ή στους καρχαρίες, αλλά οι προδότες πάντοτε κάποια μέρα παίρνουν την τιμωρία τους», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Τσασίν.

President Erdoğan’s advisor says Turkey’s intel agency will feed Swedish-based Turkish journalist to the sharkshttps://t.co/GvTJcvwspD pic.twitter.com/2BUeRjSz4g

— Nordic Monitor (@nordicmonitor) January 21, 2021