Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δεν έχει επηρεαστεί από την πυρκαγιά η παραγωγή εμβολίων για τον κορονοϊό.

«Πέντε άνθρωποι είναι νεκροί» από την πυρκαγιά, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Πούνε, Μουρλιντχάρ Μοχόλ και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Αντάρ Πουναουάλα απηύθυνε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από ένα τεράστιο σύννεφο γκρίζου καπνού που υψωνόταν πάνω από το Serum Institute στην Πούνε, όπου αυτή την περίοδο παρασκευάζονται εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19 της AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

