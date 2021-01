Η απόφαση να μετατραπεί ένα υπόγειο πάρκινγκ σε κοιτώνα για τους στρατιωτικούς της Εθνοφρουράς, που προστάτευαν το αμερικανικό Κογκρέσο στην Ουάσιγκτον, προκάλεσε αγανάκτηση το βράδυ της Πέμπτης, αναγκάζοντας τις αρχές σε στροφή 180 μοιρών.

Ένα μέρος των 25.000 στρατιωτών, που είχαν αναπτυχθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια κατά την τελετή ορκωμοσίας του προέδρου Τζο Μπάιντεν, προχθές, μετά την επίθεση εναντίον του κτιρίου από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ την 6η Ιανουαρίου, είχε τη συνήθεια να ξεκουράζεται στους διαδρόμους του Κογκρέσου, στο πάτωμα ή σε κρεβάτια εκστρατείας.

Όμως, χθες το απόγευμα, μετά την τελετή και την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών εργασιών, οι στρατιώτες εγκαταστάθηκαν σ’ έναν κοντινό υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα με στρατιώτες να κάθονται κάτω και με την πλάτη σε τσιμεντένιες κολόνες, με περιορισμένη πρόσβαση σε τουαλέτες ή ηλεκτρικές πρίζες, προκάλεσαν την οργή των κοινοβουλευτικών και των δύο κομμάτων.

I would be turned into Child Support Agency and have my children taken away if I threw them into a parking garage!

That is inhuman!!!

Who can I contact to report abuse of our National Guard to?

Whoever was in charge of this should be fired! @GovRonDeSantis @marcorubio pic.twitter.com/XRnrbCGIgn

— Denise Hollis (@DeniseHollis16) January 22, 2021