Στρατηγικό στόχο αποτελεί για την Τουρκία η αύξηση της επιρροής της στην Αφρική κάτι το οποίο προσπαθεί να το επιτύχει μέσω του εμπορίου, της συνεχούς αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά ακόμα και με σαπουνόπερες.

Τα τουρκικά προγράμματα έχουν «σταθερά μεγάλη ανταπόκριση», λέει ο Ελίας Σούλτσε, συνιδρυτής μαζί με τρεις Αιθίοπες του ιδιωτικού δορυφορικού καναλιού, Kana Television.

«Έχουν εθιστεί. Πιστεύω ότι μάθαμε πώς να τους κάνουμε να εθιστούν», λέει ο Γιαπράκ Αλπ, ο Τούρκος πρέσβης στην Αιθιοπία, αναφερόμενος στην αύξηση της απήχησης των τουρκικών σήριαλ. «Επίσης υπάρχουν κάποιοι Αιθίοπες που μου λένε ότι μοιάζουμε και ότι αναγνωρίζουν τους εαυτούς σε πολιτισμικό επίπεδο».

Η επιτυχία της τουρκικής τηλεόρασης στην Αιθιοπία της πιο ισχυρής χώρας στο Κέρας της Αφρικής (η βορειοανατολική Αφρική και ενίοτε Σομαλική χερσόνησος), είναι ένα κομμάτι το οποίο όμως μαρτυρά την αυξανόμενη επιρροή της Άγκυρας σε μία περιοχή, όπου αντικρούονται πολλά συμφέροντα. Η Τουρκία προσπαθεί με αυτές τις ενέργειες ν’ ανταγωνιστεί χώρες του κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς επίσης και τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Κίνα και τη Ρωσία.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Τουρκία αγνόησε την Αφρική, καθώς οι κυβερνήσεις επέλεξαν να επικεντρωθούν προς την Ευρώπη. Ωστόσο κατά τα τελευταία 15 χρόνια, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ηγείται της προσπάθειας ώστε ν’ αναβιώσουν οι δεσμοί της Τουρκίας με την ήπειρο.

Από το 2009 και μετά η Άγκυρα έχει αυξήσει των αριθμό των πρεσβειών της στην Αφρική από 12 σε 42, ενώ και ο Ερντογάν επισκέπτεται συχνά την ήπειρο, έχοντας κάνει ταξίδια σε 20 πρωτεύουσες. Μάλιστα τον Οκτώβριο είχε δηλώσει ότι οι Τούρκοι και οι Αφρικανοί «ήταν μοιραίο να γίνουν συνεργάτες».

Επιπλέον έχει θέσει ως στόχο να διπλασιάσει τις εμπορικές συναλλαγές με την Αφρική στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου το 1/3 από τις τωρινές συναλλαγές με την Ε.Ε.

Η Άγκυρα επικεντρώνεται στη σύναψη συμφωνιών για μεγάλα έργα σε υποδομές σε όλη την Αφρική, από τη δημιουργία μίας πισίνας Ολυμπιακών διαστάσεων στη Σενεγάλη μέχρι τη δημιουργία της μεγαλύτερης στρατιωτικής της εγκατάστασης στο εξωτικό, στη Σομαλία, καθώς και την κατασκευή ενός μεγάλου τεμένους στο Τζιμπουτί. Όλα αυτά υπογραμμίζουν τη σημαντική οικονομική και γεωπολιτική σημασία που διαδραματίζει πλέον η ήπειρος για την Τουρκία.

Στη βόρεια Αφρική η Τουρκία έχει εμπλακεί και στρατιωτικά, παρέχοντας υποστήριξη στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη. Επίσης πριν από ένα χρόνο, ο Ερτνογάν αναδείχθηκε πρόσωπο της χρονιάς από ένα σημαντικό μη κυβερνητικό σώμα της Σενεγάλης και επισκέφθηκε τη χώρα, κάτι που δημιούργησε εκνευρισμό στη Γαλλία, της οποίας η Σενεγάλη αποτελούσε αποικία.

«Οι χώρες της Αφρικής που είναι πρώην αποικίες της Γαλλίας, αναζητούν εναλλακτικές. Δεν θέλουν να είναι μία νέα εμπορική αποικία της Γαλλίας ή της Κίνας και η Τουρκία τους δίνει αυτή την τρίτη επιλογή», δήλωσε ο Μάικλ Τάντσουμ, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στο πανεπιστήμιο της Ναβάρα στην Ισπανία.

Στο Κέρας της Αφρικής, η Τουρκία και ο σύμμαχος της το Κατάρ αντιμετωπίζουν τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο σ’ έναν αγώνα για την άσκηση περιφερειακής εξουσίας, ο οποίος επικεντρώνεται στο εμπόριο και στην άσκηση επιρροής.

Η πολιτική της Τουρκίας στην Αφρική επικεντρώνεται στην ιδέα ότι στην ήπειρο δεν έχει δοθεί ακόμα αρκετή προσοχή και ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές κυρίως για ανθρωπιστική βοήθεια και εξέλιξη καθώς επίσης και για οικονομικούς δεσμούς», δήλωσε ο Αλπ, Τούρκος πρέσβης στην Αιθιοπία.

Η Αιθιοπία είναι η δεύτερη πιο πολυπληθής χώρα στην Αφρική και το μεγάλο «βραβείο» για τις χώρες που παλεύουν στο Κέρας της Αφρικής, μία περιοχή στην οποία οι Οθωμανοί έστελναν τακτικές ναυτικές αποστολές από τον 16ο αιώνα.

«Είναι η πόρτα για την ήπειρο», είπε ακόμα ο Αλπ. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Τουρκία είναι ένας σημαντικός συνεργάτης για την Αιθιοπία και σύμφωνα με την Επιτροπή Επενδύσεων είναι ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής κεφαλαίων στη χώρα μετά την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία.

Οι Τούρκοι επενδυτές αναζητούν τρόπους να ξεφύγουν από τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας και η οικονομική άνθιση της Αιθιοπίας, η οποία αναπτύσσεται σε μέσο όρο κατά 10% από 2005 μέχρι τις πρόσφατες οικονομικές και πολιτικές υποχωρήσεις αποτελεί ένα σημαντικό δέλεαρ.

Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, Αμπί Αχμέντ ανήλθε στην εξουσία το 2018 και επιδιώκει να κάνει φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και ιδιωτικοποιήσεις.

Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, εταιρίες της χώρας έχουν επενδύσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και περίπου 2.5 δισεκατομμύρια στην Αιθιοπία. Το 2005 υπήρχαν μόλις τρεις τουρκικές εταιρίες στην Αιθιοπία, σήμερα ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 200, ενώ οι επενδυτές δεν φέρονται να αποθαρρύνονται από την έκρηξη της διένεξης στην επαρχεία Τιγκράι. Μάλιστα σύμφωνα με τον Σιμγκέ Γιουκσέλ Οζγίτ, αντιπρόεδρο μίας εταιρίας παραγωγής χαλύβδινων συρματοσχημάτων, η οποία δημιούργησε ένα νέο εργοστάσιο κοντά στην Αντίς Αμπέμπα έναντι 45 εκατομμυρίων δολαρίων, η παραγωγή συνεχίζεται κανονικά και δεν επηρεάστηκε από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τον Τζουνέιτ Τζοκέ, πρόεδρο του επιχειρηματικού συμβουλίου Τουρκίας – Αιθιοπίας του DEIK, οι Τούρκοι επενδυτές παραμένουν έτοιμοι να επενδύσουν στους τομείς της γεωργία, της υγείας και της ενέργειας.

Οποιοσδήποτε είναι καλά προετοιμασμένος, θα επωφεληθεί, προσέθεσε. Επιπλέον αποτελεί σημαντικό γεγονός για την Άγκυρα ότι στην Αντίς Αμπέμπα βρίσκεται η Αφρικανική Ένωση.

Επιπρόσθετα η Τουρκία εμφανίζεται απρόθυμη να χάσει και ακόμα σύμμαχο στην περιοχή μετά το 2019 όταν και έχασε τον Σουδανό ηγέτη Ομάρ αλ-Μπασίρ, ο οποίος ήταν φίλα προσκείμενος στην Άγκυρα. Αλλά ο Αμπί απολαμβάνει και την υποστήριξη στρατηγικών αντιπάλων της Τουρκίας όπως τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία, οι οποίοι και τον βοήθησαν να διαπραγματευτεί συμφωνία ειρήνης με την Ερυθραία.

Μάλιστα όπως επισημαίνει ένας πρώην διπλωμάτης ανάμεσα στον κ. Ερντογάν και τον κ. Αμπί έχουν υπάρξει προστριβές, καθώς πρόκειται για δύο ξεροκέφαλους ηγέτες, με ξεκάθαρο όραμα.

Η Τουρκία επίσης θέλει να διατηρήσει την παρουσία της στη Σομαλία όπου χτίζει δρόμους και ίδρυσε μία μεγάλη στρατιωτική εγκατάσταση.

Πέρυσι μία τουρκική εταιρία υπέγραψε μία συμφωνία 14 ετών για ν’ ανακαινίσει και να λειτουργήσει ένα λιμάνι στο Μογκαντίσου. Η Άγκυρα είναι ένας πολύ σημαντικός πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς δίνει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου πλήρωσε 2,4 εκατομμύρια δολάρια για ν’ αποπληρώσει χρέη της Σομαλίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επιπλέον έχει χτίσει νοσοκομεία και σχολεία στη χώρα, ενώ παρέχει και υποτροφίες.

Η γενναιοδωρία της Άγκυρας φτάνει σε τέτοιο βαθμό ώστε αρκετοί γονείς έχουν ονομάσει τα παιδιά τους Ερντογάν και Αμπντουλκαντίρ

Ο Μοχάμεντ Νουρ, υπουργός Δικαιοσύνης της Σομαλίας, μάλιστα με ανάρτησή του στο Twitter, ευχαρίστησε τον Ενρτογάν για τη συνεχή υποστήριξη στη Σομαλία».

