Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του αεροσκάφους, ανάμεσά τους και ο πιλότος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν μεταδώσει μέχρι στιγμής τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, στο μικρό αεροσκάφος δεν ήταν όλά τα μέλη της αποστολής της Πάλμας, αλλά μόνο ο πρόεδρος και τέσσερις ποδοσφαιριστές.

Foi com profunda tristeza que recebi a notícia do trágico acidente aéreo que vitimou o presidente do Palmas Futebol e Regatas Club, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule, Marcus Molinari e o piloto comandante Wagner, ocorrido na manhã deste domingo (24). pic.twitter.com/4uPWuNdI3e

