Η Μάλκα Λάιφερ, υπερορθόδοξη εβραία, κατηγορείται για δεκάδες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης μαθητριών της στην Αυστραλία, ακόμη και για βιασμό.

Η σημερινή απόφαση δικαστηρίου στο Ισραήλ βάζει τέλος σε μια εξαετή δικαστική διαμάχη, καθώς, μετά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον της Λάιφερ στην Αυστραλία το 2008, η ίδια και η οικογένειά της μετέβησαν στο Ισραήλ και εγκαταστάθηκαν στον εβραϊκό οικισμό Εμανουέλ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Israeli authorities have extradited Malka Leifer, wanted on 74 charges of child sex abuse in Australia https://t.co/oJlYMGAUj3 pic.twitter.com/NP4bGECAc9

