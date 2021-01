Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο πολιτών, που κάνουν λόγο για αναχαίτιση πυραύλου, ενώ κλειστό είναι αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο του Ριάντ.

Για την ώρα δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφόριση για το γεγονός.

Σημειώνεται πως λίγες ημέρες πριν οι αρχές είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση αεροπορικής επιδρομής με στόχο και πάλι το Ριάντ.

Η χώρα αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων με πυραύλους και drones των ανταρτών Χούθις της γειτονικής Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, καθώς ηγείται επιχείρησης εναντίον τους τα τελευταία έξι χρόνια.

#Breaking Missile intercepted and destroyed over #Riyadh city in #SaudiArabia pic.twitter.com/zGIgaTFTVf

Saudi Air Defence intercepts and destroys a #missile fired towards Riyadh today, just an hour ago 😲

An explosion was heard in Saudi Arabia's capital #Riyadh at 12:52 pm (Arabian Standard Time), according to local reports. Social media users have shared videos of a ballistic missile interception.https://t.co/48TvIZamQu pic.twitter.com/P7X6KRG2Ew

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 26, 2021