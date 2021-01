Η χώρα βρίσκεται εν μέσω πολιτικής κρίσης με τον Κόντε να χάνει την κυβερνητική πλειοψηφία έπειτα από την αποχώρηση από τον κυβερνητικό συνασπισμό του Ματέο Ρέντζι.

Πλέον είτε η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές είτε ο Κόντε θα λάβει εντολή για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης που σημαίνει πψς θα πρέπει να βρει νέες συμμαχίες.

Όπως έγινε γνωστό από το προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο, οι διαβουλεύσεις του Ιταλού προέδρου της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο, Τετάρτη, το απόγευμα.

Στις διαβουλεύσεις αυτές αναμένεται να πάρουν μέρος μόνον οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και ενδεχομένως οι αρχηγοί τους, λόγω της περιορισμένης συμμετοχής που επιβάλλουν τα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού.

Italian Prime Minister Giuseppe Conte has handed in his resignation, a political tactic geared to help him build a new coalitionhttps://t.co/HhkFZ9iOIl

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 26, 2021