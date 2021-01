Ένα ποσό - που όπως είχε προαναγγείλει - θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό στο Βερμόντ, την πολιτεία των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

Ο Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα διατεθεί σε οργάνωση αρωγής το ποσό των 1,8 εκατ. δολαρίων, που συγκεντρώθηκε χάρη στην πώληση προϊόντων με το διάσημο πλέον φωτογραφικό στιγμιότυπο στο οποίο εικονίζεται μόνος, καθισμένος σε καρέκλα, φορώντας χειρουργική μάσκα, χακί μπουφάν και χοντρά πλεκτά μάλλινα γάντια, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Το στιγμιότυπο απαθανάτισε ο φωτοειδησεογράφος Μπρένταν Σμιαλόουσκι του Γαλλικού Πρακτορείου. Μπλουζάκια, πουλόβερ και διάφορα άλλα είδη με τη φωτογραφία άρχισαν να διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στον ιστότοπο του γερουσιαστή το βράδυ της 21ης Ιανουαρίου - όλο το στοκ εξαντλήθηκε σε τριάντα λεπτά!

Όμως, προστέθηκαν και νέα προϊόντα το Σαββατοκύριακο, τα οποία είχαν πουληθεί όλα το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανού πολιτικού και πρώην διεκδικητή του χρίσματος των Δημοκρατικών.

«Η Τζέιν», η σύζυγός του, «και εγώ είμαστε εντυπωσιασμένοι από τη δημιουργικότητα που έδειξε τόσος πολύς κόσμος (...) και περιχαρείς που μπορέσαμε να βοηθήσουμε κατοίκους του Βερμόντ που το έχουν ανάγκη», σημειώνει ο Σάντερς στην ίδια ανακοίνωση.

This is my favorite #Sanders meme so far!! 😄 https://t.co/wKjASPbCFn

— Edwardo Aguirre [NEO] (@edwardoaguirre) January 21, 2021