Όπως αποφασίστηκε θα αλλάξουν τα ονόματά τους καθώς αυτά έχουν να κάνουν με ιστορικά πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με τον ρατσισμό, την καταπίεση και την υποταγή των ανθρώπων.

Έπειτα από τρία χρόνια έρευνας και συζητήσεων η επιτροπή έλαβε την απόφαση με ψήφους 6-1 την περασμένη Τρίτη και ήδη έχουν προκληθεί αντιδράσεις.

Πρόκειται για σχολεία που φέρουν τα ονόματα ιστορικών προσωπικοτήτων στην ιστορία των ΗΠΑ, όπως ο πρώτος πρόεδρος της χώρας Τζορτζ Ουάσινγκτον, ο Αβραάμ Λίκολν που υπέγραψε την χειραφέτηση των αφροαμερικανών, ο Τόμας Τζέφερσον και πολλοί άλλοι.

Τους «κατηγορούν» πως είτε ενθάρρυναν τον θεσμό της δουλείας, είτε -στην περίπτωση του Λίκολν- συνέβαλλαν στον αφανισμό των ιθαγενών ή προήγαγαν τον ρατσισμό.

Από την επιτροπή ζητήθηκε να προσδιορίσει τα σχολεία που πήραν τα ονόματά τους από άτομα που ήταν ιδιοκτήτες σκλάβων ή είχαν συνδέσεις με τη δουλεία, τον αποικισμό, την εκμετάλλευση των εργαζομένων ή άλλων, καθώς και όποιον καταπιέζει γυναίκες, παιδιά, queer ή τρανσέξουαλ.

Η απόφαση έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που έχουν προταθεί για να αντικαταστήσουν τα παλιά είναι του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα, ή του Ρίτσαρντ Μπράντλεϊ, ενός μαύρου ακτιβιστή με δράση στην περιοχή.

We need to bring a sense of urgency to safely reopening our schools. Once that happens, we can have a longer conversation about the future of school names.

The City stands ready to help however we can. pic.twitter.com/iP4gcATGWW

— London Breed (@LondonBreed) January 27, 2021