«Κανένας κρατούμενος του Γκουαντάναμο δεν έχει εμβολιαστεί», ανέφερε σε tweet του ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι.

«Παύουμε το σχέδιο, καθώς επανεξετάζουμε τα πρωτόκολλα. Παραμένουμε δεσμευμένοι στις υποχρεώσεις μας να διατηρούμε τους στρατιώτες μας ασφαλείς», πρόσθεσε.

No Guantanamo detainees have been vaccinated. We’re pausing the plan to move forward, as we review force protection protocols. We remain committed to our obligations to keep our troops safe.

Η αμερικανική φυλακή του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, φιλοξενεί κρατούμενους που συνδέονται με τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένου του Πακιστανού Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ του αυτοαποκαλούμενου εγκέφαλου των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η στρατιωτική φυλακή του Γκουαντάναμο φιλοξενεί σήμερα περίπου 40 κρατούμενους, 26 από τους οποίους θεωρούνται πολύ επικίνδυνοι για να απελευθερωθούν, αλλά οι νομικές διαδικασίες διαιωνίζονται λόγω της πολυπλοκότητας των υποθέσεων τους.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού θα χορηγηθούν σε κρατούμενους στο Γκουαντάναμο που επιθυμούν να εμβολιαστούν.

Αμέσως, Αμερικανοί εκλεγμένοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στην Βουλή των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, δήλωσαν εξοργισμένοι.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν μας είπε ότι έχει ένα σχέδιο να νικήσει τον ιό (...). Δεν μας είπε ότι σκόπευε να εμβολιάσει τρομοκράτες πριν από τους περισσότερους Αμερικανούς», είπε με tweet του.

President Biden told us he would have a plan to defeat the virus on day 1. He just never told us that it would be to give the vaccine to terrorists before most Americans.

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 30, 2021