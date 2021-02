Ο στρατός κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ υποσχέθηκε ότι θα οργανώσει νέες εκλογές, σε έναν χρόνο από σήμερα.

Την προεδρία ανέλαβε ο επικεφαλής των ένοπλων δυνάμεων Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο του στρατού.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε τους επικεφαλής των ένοπλων δυνάμεων να αφήσουν αμέσως ελεύθερη την ως νωρίτερα σήμερα επικεφαλής της πολιτικής κυβέρνησης της ασιατικής χώρας, την 75χρονη Αούνγκ Σαν Σου Τσι, καθώς και τους υπόλοιπους πολιτικούς οι οποίοι συνελήφθησαν σε εφόδους του στρατού τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε «έντονα» με ανάρτησή του στο Twitter το πραξικόπημα στην Μιανμάρ. «Καταδικάζω έντονα το πραξικόπημα στη Μιανμάρ και καλώ τους στρατιωτικούς να απελευθερώσουν όλους όσοι συνελήφθησαν παρανόμως σε επιδρομές σε όλη τη χώρα. Το αποτέλεσμα των εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό και η δημοκρατική διαδικασία να αποκατασταθεί», τόνισε.

I strongly condemn the coup in #Myanmar and call on the military to release all who have been unlawfully detained in raids across the country.

The outcome of the elections has to be respected and democratic process needs to be restored.

