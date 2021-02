Όλα ξεκίνησαν όταν Καναδός διπλωμάτης στην Κίνα που εργάζεται πάνω στον επαναπατρισμό των Καναδών πολιτών από τη Γουχάν, φόρεσε μία μπλούζα που ξεσήκωσε τις κινεζικές αρχές.

Είχε για λογότυπο ένα μεγάλο «W» που μοιάζει -σύμφωνα με τους Κινέζους- με νυχτερίδα και πάνω γράφει Wuhan.

Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, το «W» δεν είναι νυχτερίδα αλλά το λογότυπο του χιπ χοπ συγκροτήματος Wu-Tang Clan. Παραφρασμένο με τη λέξη Wuhan, και ενταγμένο στην καμπάνια της επιστροφής στον Καναδά από τη Γουχάν.

«Το λογότυπο σχεδιάστηκε από ένα μέλος της Πρεσβείας, δείχνει ένα W και δεν αντιπροσωπεύει μία νυχτερίδα. Δημιουργήθηκε για την ομάδα του προσωπικού της Πρεσβείας που εργάζεται για τον επαναπατρισμό Καναδών από το Γουχάν στις αρχές του 2020 », δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας εξωτερικών του Καναδά στο Reuters νωρίς την Τρίτη. «Λυπούμαστε για την παρανόηση».

China's Foreign Ministry says it has lodged a solemn representation with the Canadian Embassy over reports staff ordered t-shirts last year with "Wuhan" and a "bat symbol." Per blogger Zhou Xiaoping, this is the image. Any hip-hop fan can tell you though that's a W for the Wu pic.twitter.com/ooTFzh2oRn

— Austin Ramzy (@austinramzy) February 1, 2021