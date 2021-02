Οι πράκτορες δέχτηκαν πυρά ενώ ερευνούσαν μια υπόθεση που αφορά τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων σε βάρος παιδιών, ανέφερε η ανακοίνωση του FBI.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Florida Sun Sentinel», το FBI ερευνούσε μια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Ο δράστης, που οχυρώθηκε κατόπιν στο διαμέρισμα, είναι νεκρός, ανακοίνωσε η εισαγγελία, χωρίς να διευκρινίσει αν σκοτώθηκε από αστυνομικούς.

Οι δύο από τους τραυματισμένους πράκτορες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σταθερή, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Το Σανσάιν, μια πόλη περίπου 84.000 κατοίκων, βρίσκεται κοντά στο Φορτ Λότερντεϊλ, στη νότια Φλόριντα. Το συγκρότημα διαμερισμάτων Γουότερ Τέρας, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, είναι μια πολυτελής, περίκλειστη κοινότητα, που, μεταξύ άλλων, διαθέτει πισίνες, γήπεδα τένις, σπα και γυμναστήριο.

🇺🇸 — BREAKING: Two FBI agents were killed and three others were injured after a gunman opened fire while they served a warrant in a child exploitation case in Sunrise, Florida this morning. pic.twitter.com/TDDULJCMvN

— Belaaz (@TheBelaaz) February 2, 2021