Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, ο δράστης του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος, πήγε στο νοσοκομείο που εργαζόταν η σύζυγός του ως νοσηλεύτρια και την μαχαίρωσε, ενώ επιτέθηκε σε ακόμα ένα άτομο που έσπευσε να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα.

Ο δράστης στη συνέχεια οδήγησε μέχρι την πόλη και δολοφόνησε και τη θετή του κόρη που εκείνη την ώρα εργαζόταν σε ένα ινδικό takeaway εστιατόριο πριν χάσει τη ζωή του και ο ίδιος μετά από σφοδρό τρακάρισμα.

Portland Street in Kilmarnock where a police cordon remains in place. Officers have confirmed they’re dealing with three incidents that may be related. pic.twitter.com/I2cYvmVNwO

— Ross Dunn (@Ross_Dunn) February 4, 2021