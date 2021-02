Ο Πλάμερ πέθανε στο σπίτι του στο Κονέκτικατ έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Έλεν Τέιλορ.

«Ο Κρις ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος που αγαπούσε και σεβόταν βαθιά το επάγγελμά του», δήλωσε ο Λου Πιτ, φίλος και ατζέντης του για δεκαετίες.

We just received the news that Christopher Plummer passed away at the respectable age of 91. We are heartbroken. Our thoughts are with his family, his loved ones, with Julie, and everyone else who held him in their hearts. May he rest in peace.

So long farewell Captain. pic.twitter.com/hHlaJxwOtE

