Περίπου 125 άνθρωποι αγνοούνται μετά από την κατάρρευση τμήματος ενός παγετώνα των Ιμαλαΐων που παρέσυρε ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, σήμερα, Κυριακή (7/2), στην Ινδία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κρατιδίου, Τριβέντρα Σινγκ Ραουάτ, πέντε ντόπιοι καθώς και βοσκοί με τα 180 κατσίκια και πρόβατά τους, παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και υπολογίζεται ότι αγνοούνται 125 άνθρωποι ίσως και περισσότεροι.

Νωρίτερα διασώθηκαν 16 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε τούνελ.

Uttarakhand: ITBP personnel carried rescued persons on stretchers to the nearest road; all 16 people who were trapped in a tunnel near Tapovan in Chamoli were rescued earlier today. pic.twitter.com/PDQHsNHO2O

— ANI (@ANI) February 7, 2021