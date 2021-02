Η κατάρρευση του τμήματος του παγετώνα σε ποταμό προκάλεσε ξαφνικές πλημμύρες.

«Συνολικά, διασώθηκαν 15 άνθρωποι και ανασύρθηκαν 14 πτώματα σε διάφορες τοποθεσίες μέχρι στιγμής», ανέφερε μέσω Twitter η κυβέρνηση του ομόσπονδου κράτους Ουταραχάντ, στη βόρεια Ινδία, την επομένη της καταστροφής.

Αξιωματούχοι τόνιζαν χθες ότι αγνοούνται τουλάχιστον 125 άνθρωποι. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ινδίας έθεσε το βόρειο τμήμα της χώρας σε κατάσταση συναγερμού.

ITBP personnel on the rescue mission at Tunnel in Tapovan, #Chamoli, Joshimath. Excavators being used to clear the slush and debris inside the tunnel to open it.#Himveers #Dhauliganga pic.twitter.com/UY27li1SVe

— ITBP (@ITBP_official) February 8, 2021