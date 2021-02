ΔΙΕΘΝΗ

Ο «Γκάζα» έμαθε ότι ο ροκ σταρ βρισκόταν στο Groucho Club, μια ιδιωτική λέσχη μελών στο Soho του Λονδίνου και πήγε να χαιρετήσει.

Ο Γκασκόιν θυμάται ότι το πρώτο που πρόσεξε στο εστιατόριο ήταν ο «κυριλέ» χαρακτήρας του, προσθέτοντας ότι μπήκε και πλησίασε τον Γκάλαχερ. Η συζήτησή τους ξεκίνησε καλά, αλλά τα πράγματα πήραν μια άσχημη τροπή όταν ο πρώην ποδοσφαιριστής απέρριψε αρχικά το κέρασμα του Γκάλαχερ, μάλλον για να φάει τη μπριζόλα του τραγουδιστή των Oasis όταν εκείνος πήγε στην τουαλέτα.

Ενθυμούμενος το περιστατικό και τα επακόλουθά του, ο Γκασκόιν είπε στο podcast «The Anything Goes with James English»:

«Είχε μια μεγάλη μπριζόλα μπροστά του και μερικά ποτά. Με ρώτησε εάν θέλω μια μπριζόλα. Του απάντησα: «Μπα, δεν πεινάω». Ύστερα, εκείνος πήγε στην τουαλέτα. Μέχρι να επιστρέψει είχα φάει τη δική του μπριζόλα. Όταν επέστρεψε, με ρώτησε: «Πού είναι η μπριζόλα μου;».

Εγώ έτριβα την κοιλιά μου και του είπα: «Στην υγειά μας!». «Γαμώτο», απάντησε.

Έτσι, σκέφτηκα ότι θα παρήγγελνε μια άλλη. Όμως, εκείνος πήγε και έπιασε έναν πυροσβεστήρα και μας κατέβρεξε όλους. Έκανε μούσκεμα εμένα, τη συνοδό του, το τραπέζι... Δεν έδινε δεκάρα. Μετά, τον άφησε δίπλα στο τραπέζι και συνεχίσαμε να τρώμε.»

Παρά την αποτυχία της συνάντησης, ο 53χρονος Γκασκόιν φαίνεται πως διατηρεί καλές σχέσεις με τον 48χρονο Γκάλαχερ.

«Γελάσαμε πολύ. Είναι καλό παιδί και εξαιρετικά ταλαντούχος. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς διάσημους ανθρώπους, αλλά τους αντιμετωπίζω όπως όλους. Απλώς ​αισθάνομαι σαν ένας κανονικός τύπος, αρκετά τυχερός για να μπορεί να στέκεται στα πόδια του.»

Πηγή: Mirror

Διαβάστε ακόμα

Νέες αποκαλύψεις: Άνθρωπος του θεάτρου ερευνήθηκε για συμμετοχή σε κύκλωμα παιδεραστίας

Έλλη Κοκκίνου: «Μεγάλος καλλιτέχνης μου χαμήλωνε το μικρόφωνο και δεν είχα καμία δύναμη αντίδρασης»