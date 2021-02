Λίγο πριν από τις 11:00 (19:00 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ειδοποιήθηκε πως ένοπλος εισέβαλε στην κλινική Allina Health και άνοιξε πυρ εναντίον παρόντων. Πλάνα που μετέδωσαν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εικονίζουν πολλά διαλυμένα παράθυρα.

Ο Γκρέγκορι Γιούλριχ, 67 ετών, γνωστός στην αστυνομία, διέπραξε την επίθεση επειδή «ήταν δυσαρεστημένος εδώ και αρκετά χρόνια για τις φροντίδες που του είχαν προσφερθεί» στην κλινική Αλάινα, ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μπάφαλο, ο Πατ Μπάντκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο κ. Μπάντκι τόνισε πως δεν είχε υπάρξει καμία ένδειξη ότι θα πέρναγε από τα λόγια στις πράξεις.

Οι αστυνομικοί που διενεργούν την έρευνα θεωρούν πως «έβαλε στόχο συγκεκριμένα την κλινική ή κάποιο πρόσωπο που εργαζόταν σε αυτή», πρόσθεσε.

Πέντε τραυματίες διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής, ανέφερε η Κέλι Σπρατ, στέλεχος της υπηρεσίας υγείας στην πόλη. Ένα από τα θύματα υπέκυψε, τρία νοσηλεύονται σε σοβαρή πάντως σταθερή κατάσταση, ενώ ένα πέμπτο θύμα βγήκε από το νοσοκομείο, μετέδωσαν ΜΜΕ.

