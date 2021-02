Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, ο κ. Ερντογάν σε δηλώσεις του σημείωσε: «Ο Μητσοτάκης με προκάλεσε. Όταν εσύ με προκαλείς πως να συναντηθούμε εμείς οι δυο; Eσύ πρώτα πρέπει να ξέρεις τα όρια σου.Αν πράγματι έχει μια αναζήτηση για ειρήνη μη με προκαλείς! Να ξέρεις τα όρια σου. Αν δεν ξέρεις τα όρια σου, σημαινει πως εσυ έριξες κλωτσιά στο τραπέζι, δραπέτευσες απο το τραπέζι. Εμείς δεν φύγαμε απο το τραπέζι. Κι αν συνεχιστεί έτσι εμείς μαζί σου δεν μπορούμε να κάτσουμε μαζί σου στο τραπέζι».

Κάλεσε δεν τον Έλληνα πρωθυπουργό να «μάθει τα όριά του».

Ο Ερντογάν απευθυνόμενος σε βουλευτές του κόμματός του, του AKP, δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για να επιλυθεί η διένεξη για την Κύπρο είναι να εγκαθιδρυθουν στο νησί δύο κράτη και πως η δημιουργία μιας ομοσπονδίας, η οποία υποστηρίζεται από την Αθήνα, δεν θα περιλαμβάνεται στην ατζέντα επικείμενων συνομιλιών.

Turkey's President Erdogan [Cyprus issue]:

▪️I say "I can meet Mitsotakis". He's challenging. How can we get together now? First of all, know your place. You demolished negotiating table by doing that. That way, we don't sit at the negotiating table with you. pic.twitter.com/El8ztpUaSa

