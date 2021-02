Επικαλούμενη έναν πολιτειακό αξιωματούχο η εφημερίδα αναφέρει ότι η πρόσφατα εκλεγμένη Δημοκρατική εισαγγελέας Φάνι Ουίλις έστειλε επιστολή ζητώντας από πολλά κυβερνητικά και πολιτειακά στελέχη να διαφυλάξουν έγγραφα, μεταξύ των οποίων και εκείνα που αφορούν την τηλεφωνική επικοινωνία του τέως προέδρου των ΗΠΑ με τον υπουργό Εσωτερικών της Τζόρτζια, τον Μπραντ Ραφενσμπέργκερ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πίεσε τον Ρεπουμπλικάνο αξιωματούχο να του «βρει» περισσότερες ψήφους για να ανατραπεί το σε βάρος του εκλογικό αποτέλεσμα. Η επιστολή της Ουίλις, που εστάλη και στον Ραφενσμπέργκερ, αναφέρει με σαφήνεια ότι το αίτημα υποβάλλεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας των Αρχών.

Η Τζόρτζια γίνεται έτσι η δεύτερη Πολιτεία, μετά τη Νέα Υόρκη, όπου ο Τραμπ αντιμετωπίζει εισαγγελική έρευνα. Η κομητεία Φούλτον περιλαμβάνει την Ατλάντα, την κυριότερη πόλη της Τζόρτζια, οι πολίτες της οποίας ψήφισαν συντριπτικά υπέρ του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές.

Τη Δευτέρα, το γραφείο του Ραφενσμπέργκερ αποφάσισε να ξεκινήσει διοικητική έρευνα για το ίδιο θέμα.

Το τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ραφενσμπέργκερ ήταν «μία από τις πολλές απόπειρες» του τέως προέδρου να πείσει Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους της Πολιτείας να παρουσιάσουν περιπτώσεις εκλογικής απάτης που θα μπορούσαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα, γράφει η εφημερίδα. Είχε επίσης τηλεφωνήσει στον κυβερνήτη Μπράιαν Κεμπ, στις αρχές Δεκεμβρίου και τον πίεσε να συγκαλέσει μια ειδική συνεδρίαση του τοπικού Κογκρέσου για να ανατρέψει το αποτέλεσμα ενώ αργότερα τηλεφώνησε σε έναν άλλον αξιωματούχο και του ζήτησε «να βρει την απάτη».

Πρώην εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ μπορεί να παραβίασε τρεις πολιτειακούς νόμους. Ο ένας από αυτούς, περί «εγκληματικής υποκίνησης σε διάπραξη εκλογικής απάτης», μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Υπάρχει επίσης μια πιθανή κατηγορία περί συνωμοσίας, καθώς και ο νόμος που απαγορεύει τη «σκόπιμη παρέμβαση» στην άσκηση των εκλογικών καθηκόντων ενός αξιωματούχου.

