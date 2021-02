Οι γονείς της επιβεβαίωσαν ότι ο θάνατος της 18χρονης ήταν αυτοκτονία, με τη μητέρα της να προσθέτει σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι απαγχονίστηκε.

Ο πατέρας της Raheem Alla ανήρτησε ένα μοντάζ με φωτογραφίες της κόρης του στο TikTok ενώ ευχαρίστησε όλους για την «αγάπη και υποστήριξη» τους.

«Δυστυχώς, δεν είναι πια μαζί μας και έχει πάει σε καλύτερο μέρος», έγραψε.

Σε μια σελίδα στο GoFundMe που δημιούργησε για την κόρη του, ο Raheem Alla πρόσθεσε ότι ευχόταν η κόρη του να του είχε μιλήσει πριν από το θάνατό της. «Εύχομαι μόνο να μου είχε μιλήσει για το άγχος και τις σκέψεις της για αυτοκτονία», είπε.

Τη Δευτέρα, η Noyes είχε δημοσιεύσει βίντεο σε Instagram story, το οποίο χαρακτήρισε ως την τελευταία της ανάρτηση.

Στο βίντεο η 18χρονη τραγουδούσε και χόρευε πριν γράψει: «Εντάξει, ξέρω ότι ενοχλώ, αυτή είναι η τελευταία μου ανάρτηση».

Η έφηβη, από το Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα, δημοσίευσε τελευταία φορά στο TikTok τη Δευτέρα - την ημέρα του θανάτου της - όπου ανέφερε ότι την «μπάναρε» (μπλόκαρε) η πλατφόρμα και πως θα προχωρούσε σε περισσότερες δημοσιεύσεις από άλλο λογαριασμό.

Η Noyes «έτρεχε» ένα κατάστημα ομορφιάς μέσω του λογαριασμού της στο Instagram όπου είχε 112.000 ακόλουθους.

Είχε επίσης μια σελίδα στο YouTube με το όνομα bxbygirldee όπου ανέβαζε βίντεο για τη ζωή της και προσπαθούσε σε viral προκλήσεις.

Οι θαυμαστές απότισαν φόρο τιμής στη Noyes στο λογαριασμό της στο TikTok, όπου είχε 1,5 εκατ. ακόλουθους.

I can not believe you are gone🤧Such a beautiful sweet soul. I can't believe this. Heaven gained an angel💔. Fly high Dazhariaa🙏🏼🕊💔 pic.twitter.com/q9qOZxlKAP

— Jaz (@iiamnotjaz) February 10, 2021