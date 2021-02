Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι: «Η Ελλάδα χρειάζεται να μείνει μακριά από την ένταση, να σταματήσει να χρησιμοποιεί απειλητική γλώσσα, να καταλάβει ότι αυτό δεν βγάζει πουθενά με την Άγκυρα».

«Αν η Τουρκία δεν είχε δράσει στα σύνορά της, πρέπει να σκεφτούμε την εισροή μεταναστών που θα είχε η Ευρώπη», δήλωσε ακόμη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι είτε πρόκειται για Κύπρο, Αιγαίο ή Μεσόγειο, η προσδοκία της Τουρκίας προς τα τρίτα μέρη είναι να είναι αντικειμενικά και να αξιολογούν τα προβλήματα στο πλαίσιο της λογικής, σύμφωνα με το Anadolu.

#BREAKING Greece needs to keep away from tension, stop using threatening language, see that this will get nowhere with Ankara, says Turkish defense minister pic.twitter.com/p0PuLr6nUA

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 11, 2021