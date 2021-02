«Καταργήσαμε αυτόν τον λογαριασμό, καθώς δημοσίευε, επανειλημμένως, εσφαλμένους ισχυρισμούς σχετικά με τον κορονοϊό και τα εμβόλια», ανέφερε το Facebook, η μητρική εταιρεία του Instagram, σε ένα δελτίο τύπου.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ είναι ο γιος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1968 μετά τον αδελφό του, τον πρόεδρο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, το 1963.

Ο 67χρονος, δικηγόρος στο επάγγελμα, είναι γνωστός για τις θέσεις του κατά των εμβολίων, τις οποίες πρόβαλε ακόμα περισσότερο λόγω της πανδημίας Covid-19 και την ανάπτυξη των νέων εμβολίων.

Ο λογαριασμός του στο Instagram έχει 800.000 ακολούθους, σύμφωνα με τους New York Times.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είχε αναρτήσει στο Instagram τον ισχυρισμό ότι ένα εμβόλιο κατά της γρίπης είναι πιο θανατηφόρο από την Covid-19. Τέτοιου είδους ισχυρισμοί, τους οποίους αναδημοσίευσαν πολλοί άλλοι λογαριασμοί, έχουν καταγγελθεί ως εσφαλμένοι από τις υπηρεσίες επαλήθευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τον περασμένο μήνα, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. έγραψε στο Instagram και το Facebook ότι ο θρύλος του μπέιζμπολ Χανκ Άαρον, που πέθανε στον ύπνο του σε ηλικία 86 ετών, έχασε τη ζωή του λόγω του εμβολίου της εταιρείας Moderna, που είχε κάνει δύο εβδομάδες νωρίτερα.

A second @nytimes article quotes doctors who say the mRNA technology used in #COVID #vaccines may cause immune thrombocytopenia, a blood disorder that last month led to the death of a Florida doctor after getting the #Pfizer vaccine. #TheDefender https://t.co/9WrMGYtygm

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) February 9, 2021