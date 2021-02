Η αλυσιδωτή σύγκρουση συνέβη βόρεια της πόλης Φορτ Γουόρθ και οφείλεται κατά κύριο λόγο στο παγωμένο οδόστρωμα, δήλωσε ο Μάικλ Ντρίβνταλ, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αρχής της πόλης.

Διασώστες έχουν καταμετρήσει μέχρι στιγμής πέντε νεκρούς και έχουν μεταφέρει 36 τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με τον Ντρίβνταλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να απεγκλωβίζουν θύματα από τα οχήματά τους.

Ο Τζέισον Μακλόφιν, ένας κυνηγός ανεμοστρόβιλων, δημοσίευσε ένα βίντεο στο λογαριασμό του στο Twitter που δείχνει δεκάδες οχήματα σφηνωμένα το ένα στο άλλο.

Μιλώντας για μια «χαοτική» σκηνή, υπολόγισε ότι ο συνολικός αριθμός των κατεστραμμένων οχημάτων ξεπερνά τα 100. Για ίδιο αριθμό οχημάτων έκαναν λόγο το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KXAS-TV και η Dallas Morning News.

Fatalities have been reported after dozens of trucks and cars were involved in a pile-up crash on a slippery Texas freeway. https://t.co/6mO5ja8PL8 pic.twitter.com/ltraMZITjm

— NBC Los Angeles (@NBCLA) February 11, 2021