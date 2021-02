Μια μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε σούπερ μάρκετ στο Βλαντικαφκάζ της Ρωσίας, πρωτεύουσα της Οσετίας, αφήνοντας πολλούς τραυματίες σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το σούπερ μάρκετ στο οποίο προέκυψε η έκρηξη έχει καταρρεύσει. Πρόκειται πιθανότατα για διαρροή αερίου, ενώ σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα υπάρχουν πληροφορίες για νεκρό ή και νεκρούς.

Breaking: Large explosion at a supermarket in Vladikavkaz, Russia. The explosion was likely as a result of a gas leak. pic.twitter.com/YdWXsOwYcE

#BREAKING: Suspected gas explosion levels supermarket in the Russian city of Vladikavkaz. Initial reports suggest that at least 1 person was killed and multiple others were injured in the blast. pic.twitter.com/Ndr8O107g3

— UA News (@UrgentAlertNews) February 12, 2021