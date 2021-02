Δημοσίευμα των New York Times, αναφέρεται στην περίοδο του περασμένου Οκτωβρίου όταν ο πρώην πλέον πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε νοσήσει από τον κορονοϊό και επικαλείται τη μαρτυρία τεσσάρων ανθρώπων που ήταν γνώστες της κατάστασης.

Σύμφωνα με όσα είπαν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες στους New York Times, η κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν χειρότερη από αυτή που είχε παρουσιαστεί. Συγκεκριμένα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εξαιρετικά πεσμένο οξυγόνο και ένα πρόβλημα στους πνεύμονες εξαιτίας πνευμονίας από την οποία έπασχε λόγω του κορονοϊού.

Μάλιστα όπως αναφέρουν δύο μαρτυρίες, η κατάσταση του Τραμπ έγινε ιδιαίτερα ανησυχητική πριν τη μεταφορά του στο στρατιωτικό νοσοκομείο «Walter Reed», καθώς οι αξιωματούχοι πίστευαν ότι θα χρειαστεί να του τοποθετηθεί αναπνευστήρας.

Επιπλέον ο Τραμπ εμφάνισε πνευμονικό διήθημα, το οποίο προκαλείται όταν οι πνεύμονες έχουν μολυνθεί και εμφανίζουν στοιχεία όπως υγρό ή βακτήρια. Η παρουσία τέτοιων στοιχείων ειδικά εάν ο ασθενής παρουσιάζει και άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι ένα σημάδια οξείας πνευμονίας.

Ακόμα τα επίπεδα οξυγόνου του Τραμπ προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία, καθώς είχα πέσει στο 80%. Όταν τα επίπεδα οξυγόνου περίπου στο 90%, τότε η κατάσταση του ατόμου θεωρείται σοβαρή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν πριν τη μεταφορά του Τραμπ στο νοσοκομείο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στις 2 Οκτωβρίου υπέφερε από πυρετό και δυσκολία στην αναπνοή, ωστόσο το γεγονός ότι ο Τραμπ χρειάστηκε νοσηλεία και να του χορηγηθεί ένα κοκτέιλ φαρμάκων το οποίο δεν είχε εγκριθεί, δείχνει ότι η κατάστασή του ήταν πιο σοβαρή.

Σύμφωνα με δύο άτομα προσκείμενα στην κατάσταση ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντισταθεί να μεταφερθεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο «Walter Reed», αλλά υποχώρησε όταν οι βοηθοί του είπαν ότι καλύτερο θα ήταν να πάει μόνος του, αφού σε άλλη περίπτωση κινδύνευε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο οι μυστικές υπηρεσίες εάν η κατάσταση του επιδεινωνόταν.

Ένα άτομο από το περιβάλλον του πρώην προέδρου απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο Τραμπ νόσησε σοβαρά και υποστηρίζοντας τα όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος όταν βγήκε από το νοσοκομείο μετά από τρεις μέρες. Υπνεθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε πάρει εξιτήριο άρον άρον και είχε στήσει ένα επικοινωνιακό σόου κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο όπου βάδισε από την κεντρική είσοδο τως τη λιμουζίνα που τον μετέφερε στο προεδρικό ελικόπτερο για τη σύντομη πτήση της επιστροφής στο κτήριο της αμερικανικής προεδρίας, σφίγγοντας τη γροθιά και κατόπιν υψώνοντας τον αντίχειρα προς τις κάμερες προτού μπει στο αυτοκίνητο.

BREAKING: Pres. Trump gives a thumbs up as he leaves Walter Reed Medical Center, where he was admitted Friday after testing positive for COVID-19.

The president did not answer a shouted question about others in his orbit who have tested positive. https://t.co/DWSBofwQdM pic.twitter.com/gZfv8b5BkH

— ABC News (@ABC) October 5, 2020