Το περιστατικό, που συνέβη την Πέμπτη στο Ντάλας-Φορτ Γουόρθ του Τέξας, στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους. Εκτός από τους νεκρούς, σύμφωνα με τοπικά μέσα, υπάρχει και μεγάλος αριθμός τραυματισμένων ατόμων, που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Το τρομακτικό τροχαίο έγινε στον βόρειο αυτοκινητόδρομο Ι-35 του Τέξας.

Ήταν τόσο τραγική η καραμπόλα των οχημάτων, ώστε ακόμη και τα σωστικά συνεργεία και τα πληρώματα των ασθενοφόρων αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους οδηγούς, περνώντας μέσα από μάζες με λαμαρίνες.

Horrific 100-car pileup leaves six dead and 65 hospitalised on icy interstate in Texas pic.twitter.com/2NCtFgCNpy

