Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό της εντοπίστηκε στα ανοιχτά της επαρχίας Φουκουσίμα, σε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) και ταρακούνησε κτίρια για λίγο.

Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης είχε εκτιμηθεί αρχικά στους 7,1 βαθμούς από την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προτού αναθεωρηθεί στη συνέχεια.

Σπίτια και γραφεία στην πρωτεύουσα Τόκιο, εκατοντάδες μακριά, ταρακουνήθηκαν επίσης. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Μάλιστα πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν ανεβάσει βίντεο από την ώρα του σεισμού που ταρακούνησε για τα καλά το Τόκιο.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού, σε πλατφόρμα του μετρό της ιαπωνικής πρωτεύουσας:

#Video showing the tremors felt during the 7.1 magnitude #earthquake in the Tokyo subway. #Japan pic.twitter.com/39NKhtaCiC

— Vivek Bajpai विवेक बाजपेयी (@vivekbajpai84) February 13, 2021