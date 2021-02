Η φωτογραφία τραβήχθηκε την Τετάρτη, μία ημέρα αφότου μπήκε επιτυχώς σε τροχιά το σκάφος που στα αραβικά αποκαλείται «Αμάλ». Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν έτσι η πρώτη αραβική χώρα που πραγματοποιεί ένα τέτοιο επίτευγμα.

«Η αποστολή των Εμιράτων συνέλαβε την εικόνα του μεγαλύτερου ηφαιστείου του ηλιακού συστήματός μας, του Όρους Όλυμπος, να αναδύεται στο φως το ήλιου, νωρίς το πρωί», ανέφερε η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Η πρώτη εικόνα του Άρη, τραβηγμένη από το πρώτο αραβικό διαστημόπλοιο στην ιστορία», έγραψε στο Twtter ο Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, ο εμίρης του Ντουμπάι και πρωθυπουργός της χώρας.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ

The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF

