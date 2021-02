Ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Τούρκο ομόλογο του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφέρθηκε στη σημασία των αμερικανοτουρκικών σχέσεων αλλά και του σεβασμού των αρχών της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση του Στείτ Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός Μπλίνκεν τόνισε τη μακροχρόνια σημασία της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Τουρκίας, το κοινό μας ενδιαφέρον για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη σημασία των δημοκρατικών θεσμών, της διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Επιπλέον, ο Αμερικανός υπουργός ζήτησε για ακόμα μια φορά από την Άγκυρα να μην διατηρήσει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 και εξέφρασε τη στήριξη του στις συνεχιζόμενες διερευνητικές συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Σχετικά με τη Συρία, η ανακοίνωση επισημαίνει ότι και οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να υποστηρίξουν την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης. Από την πλευρά του, ο Άντονι Μπλίνκεν δεν παρέλειψε να εκφράσει συλλυπητήρια για τον θάνατο των Τούρκων ομήρων στο βόρειο Ιράκ και να επιβεβαιώσει ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι οι τρομοκράτες του ΡΚΚ φέρουν την ευθύνη για αυτή τη πράξη.

Επιπρόσθετα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις σε ανακοίνωσή του, διαβεβαίωσε ότι «ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο Τούρκων ομήρων στο βόρειο Ιράκ και επιβεβαίωσε ότι τρομοκράτες του ΡΚΚ φέρουν την ευθύνη».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται καθώς η Άγκυρα αποδοκίμασε την αρχική αντίδραση της Ουάσινγκτον, η οποία φάνηκε να μην στηρίζει ρητά τις τουρκικές κατηγορίες εναντίον Κούρδων μαχητών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

Η Τουρκία ανακοίνωσε χθες, Κυριακή ότι αντάρτες του PKK εκτέλεσαν 13 Τούρκους, ανάμεσά τους στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη τουρκική στρατιωτική επιχείρηση κατά των κούρδων ανταρτών. Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι καταδικάζει το συμβάν, αν επιβεβαιωθεί ότι η ευθύνη ανήκει στο PKK.

Σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «υποστηρίζει τους «τρομοκράτες», ενώ ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα εκλήθη στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στην τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπλίνκεν ο Τσαβούσογλου μεταβίβασε την δυσφορία της Άγκυρας αναφορικά με πρόσφατες ανακοινώσεις των ΗΠΑ.

Την είδηση της επικοινωνίας επιβεβαίωσε και ο Άντονι Μπλίνκεν με ανάρτηση στου Twitter.

«Μίλησα σήμερα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τη μακροχρόνια σημασία της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Τουρκίας. Κοιτάμε μπροστά για τη συνέχιση της συνεργασίας στη Συρία, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και την προσπάθεια αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει στο tweet του ο Μπλίνκεν.

I spoke with @MevlutCavusoglu about the longstanding importance of the U.S.-Turkish bilateral relationship. I look forward to continued cooperation in Syria, counterterrorism, and de-escalation efforts in the Eastern Mediterranean.

