Το χρώμα της ειρήνης προκαλεί πλέον φόβο και τρόμο.

Μαζάρι Σαρίφ ή Μαζάρ-ι-Σαρίφ: Πόλη της βορείου Αφγανιστάν στα σύνορα με το Ουζμπεκιστάν. Πρωτεύουσα του νομού Μπαλχ και 4η σε πληθυσμό πόλη της χώρας, που αποτελεί μεγάλο και σπουδαίο εμπορικό κέντρο των Αφγανών.

Τα ασυνήθιστα λευκά δερμάτινα Sneakers με πράσινο και κίτρινο τελείωμα είναι ένα προϊόν που πωλείται περισσότερο από κάθε άλλο από δεκάδες πωλητές παπουτσιών σε ένα μεγάλο παζάρι της πόλης.

Όμως η ζήτηση γι αυτά τα παπούτσια είναι μάλλον ακατανόητη.

Για πολλούς Αφγανούς αυτά τα αθλητικά συνδέονται με μόνο ένα συναίσθημα: τον φόβο.

Η επιλογή αυτή ταυτίζεται με το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα παπούτσια έχουν μεγάλη ζήτηση και φοριούνται από τους Ταλιμπάν ως ένα ακόμα status επιβολής.

Αυτά τα παπούτσια έχουν βρεθεί πολλές φορές σε πόδια ανθρώπων σε πεδίο μαχών μέσα σε λάσπη, βρωμιές και αίμα.

Τα παπούτσια αυτά λέγονται Cheetahs (Τσίταχ όπως το ζώο) και παράγονται από την εταιρεία Servis Shoes (παπούτσια Servis), που είναι μία από τις πιο μεγάλες εταιρείες παραγωγής παπουτσιών στο Πακιστάν.

Είναι Sneakers που έχουν επιλέξει ακόμα και αθλητές, προμοτάρονται από αθλητές των χωρών αυτό και είναι το μοντέλο που πουλάει περισσότερο από κάθε άλλο από την εταιρεία.

Στο Αφγανιστάν αυτά τα παπούτσια τα φορούσαν αντάρτες εδώ και πολλά χρόνια. Από την περίοδο του πολέμου του Αφγανιστάν με τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1980 αλλά και στον πόλεμο που άρχισε το 2001.

Έχουν συνδεθεί με πολέμους, με την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης το 1979, με τη βία, τους πολέμους και τους τόσους θανάτους. Παπούτσια που έχουν βρεθεί αρκετές φορές σε πόδια των Ταλιμπάν.

Στην αγορά του Μαζάρ ι Σαρίφ οι πωλητές τα έχουν όλα τακτοποιημένα. Σαν να βλέπεις ένα εμπορικό κέντρο με χώρους που μπορεί να αγοράσει κανείς φαγητό και κεμπάμπ, φάρμακα, παιχνίδια και ρούχα.

Τα παπούτσια αυτά εντοπίζονται εύκολα και από το πώς είναι και από τις συσκευασίες τους. Χρησιμοποιούνται για περπάτημα, για τρέξιμο και ακόμα και ως συμπληρωματικά για κομμάτια σανδαλιών και πάνινων παπουτσιών.

Taliban shoes from @MujMash piece on US exit. pic.twitter.com/VI5dM1KUtj

— Jonny Wyall (@AdultBunkbed) May 26, 2020