Γύρω στις 22:55 ώρα Ελλάδας, το Perseverance έγινε ο πέμπτος δρομέας της NASA που προσγειώνεται με ασφάλεια στην επιφάνεια του Άρη, αφού πέρασε τα «επτά λεπτά τρόμου».

Αυτό συμβαίνει όταν ο δρομέας πρέπει ουσιαστικά να προσγειωθεί στον Άρη χωρίς βοήθεια από τη NASA, λόγω μιας μονόδρομης καθυστέρησης 11 λεπτών.

Πρόκειται για το πιο εξελιγμένο rover που έχει στείλει ποτέ η υπηρεσία στον Άρη. Θα συγκεντρώσει δεδομένα και θα αναζητήσει σημάδια αρχαίας ζωής σε έναν κρατήρα που κάποτε περιείχε μια λίμνη περίπου 3,9 δισεκατομμύρια χρόνια πριν.

Η αποστολή του διαστημοπλοίου, εκτός των ερευνών που θα πραγματοποιήσει, είναι να αναζητήσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ή όχι, ότι στον «κόκκινο πλανήτη» υπήρξε κάποτε ζωή.

Ελάχιστα λεπτά μετά την προσεδάφιση στον Άρη, το ρομποτικό διαστημόπλοιο έστειλε στη NASA και τη Γη την πρώτη από τις πολλές φωτογραφίες που αναμένεται να συλλέξει κατά τη διάρκεια της αποστολής του.

Λίγο πριν από την προσγείωση, το αλεξίπτωτο του Perseverance άνοιξε, επιβραδύνοντας την ταχύτητά του.

Here goes! Lighting the engines on my “jetpack” for final descent. Wheels down in less than a minute.#CountdownToMars pic.twitter.com/AQKPEBGr0o

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021