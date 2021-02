Λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), το Perseverance έγινε ο πέμπτος δρομέας της NASA που προσγειώνεται με ασφάλεια στην επιφάνεια του Άρη, αφού πέρασε τα «επτά λεπτά τρόμου». Αυτό συμβαίνει όταν ο δρομέας πρέπει ουσιαστικά να προσγειωθεί στον Άρη χωρίς βοήθεια από τη NASA, λόγω μιας μονόδρομης καθυστέρησης 11 λεπτών.

Πρόκειται για το πιο εξελιγμένο rover που έχει στείλει ποτέ η υπηρεσία στον Άρη. Θα συγκεντρώσει δεδομένα και θα αναζητήσει σημάδια αρχαίας ζωής σε έναν κρατήρα που κάποτε περιείχε μια λίμνη περίπου 3,9 δισεκατομμύρια χρόνια πριν.

