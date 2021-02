Ένα περίεργο είδος ψαριού που μοιάζει με αλιγάτορα, βρέθηκε νεκρό από Σκωτσέζα τουρίστρια στην Σιγκαπούρη και προκαλεί πονοκέφαλο σε ειδικούς και μη για την προέλευσή του.

Το «προϊστορικό» πλάσμα με τεράστια σαγόνια και αιχμηρά δόντια άφησε τους ντόπιους αμήχανους αφού ανακαλύφθηκε σε όχθες του ποταμού της πόλης.

Η Karen Lythgoe, 31 ετών, από τη Σκωτία, κατέγραψε την εντυπωσιακή ανακάλυψη του γιγαντιαίου ψαριού.

«Υπήρχαν ήδη κάποιοι που το κοιτούσαν, αλλά αυτό ήταν πολύ μακριά από τον πεζόδρομο για να αντιληφθούν τι ήταν», είπε.

«Δεν ήταν κροκόδειλος. Ήταν κάτι που θα μπορούσατε να δείτε σε ζωολογικό κήπο - φαινόταν προϊστορικό με τα μεγάλα σαγόνια και τα δόντια του.

«Ήμουν σοκαρισμένη και περίεργη για το πώς βρέθηκε στην όχθη», συμπλήρωσε.

«Ήταν πολύ περίεργο, αλλά φαινόταν αρκετά σαν σαύρα με τα σαγόνια ανοιχτά, που δεν θα μπορούσα ποτέ να μαντέψω ότι ήταν ψάρι», αναφέρει ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Το τεράστιο πλάσμα έχει πλέον αναγνωριστεί - αλλά η γνωμάτευση έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο.

Οι ειδικοί της Σιγκαπούρης ανέφεραν ότι πρόκειται για αλιγάτορα που προέρχεται από τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 10.000 μίλια μακριά.

Το είδος έχει ονομαστεί «ζωντανό απολίθωμα», επειδή το μέγεθός του συναντάται μόνο στους πρώτους προγόνους του.

Όσο για το πώς το πλάσμα κατέληξε στη Σιγκαπούρη, οι αρχές πιστεύουν ότι διατηρήθηκε ως κατοικίδιο και απελευθερώθηκε μόλις είχε μεγαλώσει πολύ.

Νεαρά αλιγατοράκια- με μέσο όρο περίπου 20 εκατοστά - μπορούν να αγοραστούν από τοπικές αγορές ψαριών, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

‘Monstrous’ remains found on banks of MacRitchie Reservoir are those of a ‘prehistoric’ alligator garhttps://t.co/3EXYMJB8EZ pic.twitter.com/WfDd1NErPj

— Mothership.sg (@MothershipSG) February 15, 2021