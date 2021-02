Στην τηλεδιάσκεψη, στην οποία προήδρευσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, οι συζητήσεις των 7 ηγετών επικεντρώθηκαν στην πανδημία, αλλά και στο πώς θα ανακάμψει η οικονομία των χωρών τους, με την ενίσχυση του ελεύθερου εμπορίου.

Οι ηγέτες ζήτησαν να ενισχυθούν οι υγειονομικές άμυνες για να αντιμετωπιστεί μια μελλοντική πανδημία, καθώς και να εξεταστεί η πιθανότητα μιας παγκόσμιας συνθήκης για την υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσαν ότι θα αυξήσουν - στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια - τη βοήθεια που παρέχουν για τον εμβολιασμό, επαναλαμβάνοντας ότι τάσσονται υπέρ της ίσης πρόσβασης στα εμβόλια για όλους.

«Αυτό που θα χρειαστούμε μετά την πανδημία είναι δουλειές και ανάπτυξη», τόνισε ο Τζόνσον στην εναρκτήρια ομιλία του, ενώ στο επίσημο ανακοινωθέν μετά τη λήξη της συνόδου σημειώνεται ότι η G7 θα προασπιστεί τις ανοιχτές οικονομίες και θα εργαστεί για «ένα εκσυγχρονισμένο, πιο ελεύθερο και με δικαιότερους κανόνες, πολυμερές εμπορικό σύστημα».

Αναφορικά με την Κίνα - σε ένα σαφές μήνυμα προς το Πεκίνο - οι ηγέτες της G7 σημείωσαν ότι θα συζητήσουν μεταξύ τους ποια θα είναι η συλλογική προσέγγισή τους στην αντιμετώπιση «πολιτικών και πρακτικών που δεν είναι προσανατολισμένες στην αγορά».

Παράλληλα, αν και χωρίς καμία άμεση αναφορά στην απόφαση του Facebook να αποκλείσει τα ειδησεογραφικά άρθρα από την πλατφόρμα του στην Αυστραλία, ο Εμανουέλ Μακρόν αλλά και άλλοι ηγέτες έθεσαν το ζήτημα του ρόλου των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης στη διαφύλαξη της ελευθερίας του λόγου και στο πώς θα μπορούσε αυτός να ρυθμιστεί.

«Είναι ένα σημείο που αναφέρθηκε από πολλούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας», δήλωσε σχετικά ο σύμβουλος της γαλλικής προεδρίας, όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του Facebook στην Αυστραλία.

Έμφαση, τέλος, δόθηκε και στην «πράσινη» ανάκαμψη, την ίδια ημέρα που ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι επιστρέφουν στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Η «κατάρα της σίγασης» - που έχει πλήξει εκατομμύρια τηλεδιασκέψεις σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και οικογενειακές κλήσεις - χτύπησε και τη συνάντηση των ηγετών των πιο προηγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου.

Μόλις ξεκίνησε να μιλά ο Τζόνσον, τον διέκοψε μια φωνή στα γερμανικά.

«Μας ακούς, Άγγελα;» ρώτησε, κρυφογελώντας, ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Νομίζω ότι πρέπει να μπεις στο αθόρυβο», πρόσθεσε.

