Την περασμένη Τρίτη (16/2) η αστυνομία της Καταλονίας συνέλαβε τον ράπερ Πάμπλο Χασέλ, ο οποίος είχε «οχυρωθεί» μαζί με υποστηρικτές του στο Πανεπιστήμιο της πόλης Λέριντα.

Ο ράπερ είχε διαταχθεί από τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου να εκτίσει ποινή φυλάκισης μετά και την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου που τον βρήκε ένοχο για εξύμνηση της τρομοκρατίας και για προσβολή της μοναρχίας και της αστυνομίας.

Ο Ισπανός ράπερ είχε οχυρωθεί από την περασμένη Δευτέρα (15/2) στο καταλανικό πανεπιστήμιο, μαζί με περίπου 20 υποστηρικτές του, για ν’ αποφύγει την σύλληψη που έχει προκαλέσει πολεμικό κλίμα στην Ισπανία.

Ο Πάμπλο Χασέλ κατά τη σύλληψή του στο πανεπιστήμιο της Λέριντα

Συγκεκριμένα η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και η είδηση της σύλληψης, έχει προκαλέσει σοβαρούς «τριγμούς» στην κυβέρνηση συνασπισμού του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των εταίρων τους, Unidos Podemos (Ενωμένοι Μπορούμε), ενώ υπέρ της απελευθέρωσης του Χασέλ τάσσονται αρκετοί καλλιτέχνες αλλά και δημοσιογράφοι, πολιτικοί και πανεπιστημιακοί.

Επίσης σε αρκετές πόλεις της Ισπανίας έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις με βασικό σύνθημα «απελευθερώστε τον Πάμπλο», με κάποιες από αυτές έχουν εξελιχθεί σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η καταδικαστική απόφαση για τον Πάμπλο Ριβαντούγια, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του οποίου είναι το Χασέλ, εμπνευσμένο από έναν χαρακτήρα της αραβικής λογοτεχνίας, αφορά 64 μηνύματα τα οποία δημοσίευσε στο Twitter από το 2014 έως το 2016 και στίχους τραγουδιών τα οποία ανέβασε στο YouTube.

Σ’ ένα από αυτά τα tweet χαρακτήριζε «σκ...τομισθοφόρους» τους αστυνομικούς, κατηγορώντας τους για βασανιστήρια και δολοφονίες.

Επιπλέον οι στίχοι των τραγουδιών του και οι αναρτήσεις του περιλάμβαναν αναφορές σε οργανώσεις που έχουν τεθεί εκτός νόμου και θεωρούνται τρομοκρατικές, όπως η GRAPO και η αυτονομιστική οργάνωση των Βάσκων, η ΕΤΑ (Euskadi Ta Askatasuna, που σημαίνει Βασκική γη Και Ελευθερία), η οποία διαλύθηκε την άνοιξη του 2018.

Σ’ ένα τέτοιο μήνυμα τον Μάρτιο του 2016, δημοσίευσε μία φωτογραφία της Βικτόρια Γκόμεθ, η οποία είναι μέλος της αριστερής ομάδας GRAPO. Μάλιστα σαν λεζάντα στη φωτογραφία, έγραψε το μήνυμα, «οι διαδηλώσεις είναι απαραίτητες, αλλά δεν είναι αρκετές. Ας υποστηρίξουμε εκείνους που πηγαίνουν τα πράγματα παρακάτω».

Παράλληλα σε αναρτήσεις έχει συγκρίνει ένα δικαστήριο με τους Ναζί, ενώ στράφηκε και κατά του στέμματος, αφού έχει αποκαλέσει τον πρώην βασιλιά Χουάν Κάρλος «νονό» της μαφίας και «μέθυσο τύραννο», ενώ έχει κατηγορήσει τόσο τον πρώην βασιλιά όσο και τον διάδοχο του θρόνου, Φελίπε για «δολοφονία και υπεξαίρεση», χαρακτηρίζοντας τον τελευταίο «παράσιτο».

Κάδος που έχει πάρει φωτιά κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για την απελευθέρωση του Πάμπλο Χασέλ

Τον Μάρτιο του 2018, δικαστήριο καταδίκασε τον Πάμπλο Χασέλ σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και μίας ημέρας καθώς και με πρόστιμο 30.000 ευρώ. Μετά την έφεση, η ποινή έπεσε σε εννέα μήνες και μία ημέρα ενώ παρέμεινε το πρόστιμο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι «δεν αποτελεί πραγματικό κίνδυνο». Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τη συγκεκριμένη απόφαση τον Μάιο του 2020.

Οι «περιπέτειες» του Χασέλ με την ισπανική δικαιοσύνη όμως δεν σταματούν εκεί, παρότι μέχρι την περασμένη Τρίτη δεν είχε περάσει ούτε μία μέρα στη φυλακή είχε και κάποιες ακόμα καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του.

Το 2011 είχε συλληφθεί επειδή σε στίχους τραγουδιού του επαίνεσε καταδικασμένο μέλος της GRAPO. Τον Μάρτιο του 2015 του είχε επιβληθεί για πρώτη φορά ποινή φυλάκισης επειδή έγραψε και ανέβασε στο διαδίκτυο τραγούδια τα οποία εξυμνούσαν τις επιθέσεις της ETA και της Αλ Κάιντα. Το 2016 καταδικάστηκε επειδή έσπρωξε και επιτέθηκε με καθαρτικό υγρό σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνέντευξής τύπου στο πανεπιστήμιο της Λέριντα και το ίδιο έτος δικαστήριο τον έκρινε ένοχο σε ποινή φυλάκισης 2,5 χρόνων επειδή επιτέθηκε σε μάρτυρα κατά τη διάρκεια της δίκης ενός φίλου του. Επίσης το 2018 είχε κριθεί ένοχος για αντίσταση σε αστυνομικούς και κατά το ίδιο έτος για συμμετοχή σε απόπειρα επίθεσης κατά αντιπροσωπείας της τοπικής κυβέρνησης της Λέριντα σε διαδήλωση κατά της σύλληψης του πρώην ηγέτη της Καταλονίας Κάρλες Πουτζντεμόν.

Μάλιστα οι συγκεκριμένες αποφάσεις έπαιξαν ρόλο ώστε να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και η τωρινή ποινή φυλάκισης, αφού το δικαστήριο έκρινε ότι «η συμπεριφορά και η φύση των ενεργειών του κατηγορουμένου δεν αξίζουν ένα τέτοιο προνόμιο».

Επιπλέον στις 12 Φεβρουαρίου ένα δικαστήριο της Λέριντα τον έκρινε ένοχο σε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών επειδή απείλησε έναν άνδρα σε μπαρ ότι θα τον σκοτώσει. Η απόφαση έγινε γνωστή την περασμένη Πέμπτη (18/2).

Το τελεσίγραφο της κυβέρνησης με βάση την τελευταία απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και βάσει του οποίου ο Χασέλ έπρεπε να παραδοθεί έληγε στις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής (12/2), ωστόσο ο Ισπανός ράπερ με μήνυμά του στο Twitter είχε διαμηνύσει ότι δεν σκοπεύει να παραδοθεί και για να συλληφθεί, η κυβέρνηση θα πρέπει να τον «απαγάγει».

«Θα ήταν μια αναξιοπρεπής ταπείνωση να πάω με τη θέλησή μου σε μια τόσο άδικη καταδίκη. Θα πρέπει να έρθουν να με απαγάγουν», έγραψε συγκεκριμένα.

Στις αρχές του μήνα είχε δώσει συνέντευξη όπου είχε κάνει γνωστούς τους σκοπούς του, ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει χάρη, ενώ είχε αρνηθεί να αυτοεξοριστεί στο εξωτερικό όπως έκανε ο συνάδελφός του «Valtonyc», ο οποίος επίσης έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση.

Παιδάκι μπροστά σε πανό που ζητά την απελευθέρωση του Πάμπλο Χασέλ

«Αν αυτό που ζητούν είναι να αποσιωπούσαν το μήνυμα και άλλοι να μην το αναπαράγουν, το γεγονός της σύλληψής μου θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και μπορεί να είναι πιο χρήσιμο για αυτόν τον σκοπό από το να είμαι εξόριστος», είχε υποστηρίξει.

Τη Δευτέρα ο καλλιτέχνης και περίπου 20 υποστηρικτές του κατέφυγαν σε ένα από τα κτήρια του Πανεπιστημίου της πόλης στην οποία γεννήθηκε της Λέριντα, περίπου 150 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης και αφού έκλεισαν την κεντρική είσοδο με λουκέτο, «οχυρώθηκαν» στο κτήριο, όπου έστησαν και ορισμένα οδοφράγματα.

«Πρέπει να έρθουν να με αρπάξουν και αυτό θα είναι χρήσιμο για να εκθέσει το πραγματικό πρόσωπο του κράτους, το πρόσωπο μιας ψεύτικης δημοκρατίας», δήλωσε τηλεφωνικά ο ράπερ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει (…) Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή επίθεση στις ελευθερίες μας, όχι σε εμένα», είπε ο Χασέλ, που είναι γνωστός για τις αριστερές πεποιθήσεις του, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters και προσέθεσε λέγοντας πως κινδυνεύει να μείνει δύο χρόνια στη φυλακή, επειδή δεν σκοπεύει να πληρώσει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε, εκτός από την ποινή φυλάκισης.

Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη του Χασέλ, ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Τρίτης. Οι αστυνομικοί εισήλθαν στο πανεπιστήμιο και άρχισαν να βγάζουν έξω έναν έναν τους υποστηρικτές του ράπερ.

«Εισήλθαμε στο πανεπιστήμιο και ξεκινήσαμε επιχείρηση με στόχο την τήρηση της δικαστικής απόφασης» για τη σύλληψή του, δήλωσε ο εκπρόσωπος της καταλανικής αστυνομίας κατά την έναρξη της επιχείρησης.

«Έχουν στηθεί κάποια οδοφράγματα για να εμποδίσουν την είσοδο της αστυνομίας. Κανένα σοβαρό επεισόδιο προς το παρόν», συνέχισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας όσο η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Μετά από δύο ώρες και ενώ οι αστυνομικοί τον έβγαζαν από το χώρο του πανεπιστημίου, ο Χασέλ φώναζε «δεν θα καταφέρουν να μας κάνουν να σωπάσουμε ποτέ. Θάνατος στο φασιστικό κράτος».

O Πάμπλο Χασέλ με υψωμένη γροθιά λίγο πριν μπει στο περιπολικό

Ο ράπερ μεταφέρθηκε στη φυλακή «Potent» που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Λέριντα.

Ο 32χρονος ράπερ σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εφημερίδα El Periodico το 2018 είχε δηλώσει σχετικά με το περιεχόμενο των στίχων του «είμαι ένα πολύ ειρηνικό άτομο. Σιχαίνομαι την άσκοπη βία, αλλά θα μου άρεσε να ζω σε μία δίκαιη κοινωνία. Εφόσον δεν είναι, εκτονώνομαι στα τραγούδια μου».

«Υπάρχουν άνθρωποι που σκανδαλίζονται από τα τραγούδια μου αλλά δεν σκανδαλίζονται από το θάνατο 700 εργατών κάθε χρόνο επειδή δουλεύουν σε μη ασφαλείς συνθήκες», είχε δηλώσει σχετικά με τα εργατικά δυστυχήματα στην Ισπανία, όπου μόνο το 2019 αποτέλεσε την αιτία θανάτου για 695 ανθρώπους.

Επιπλέον κατά τη συνέντευξη στο El Periodico, επεσήμανε ότι έχει δυσκολευτεί να βρει δουλειά εξαιτίας του ποινικού του μητρώου, το οποίο τον οδήγησε να μεταναστεύσει στη Γαλλία για να εργαστεί στο μάζεμα σταφυλιών «σε άθλιες συνθήκες».

Στην ίδια συνέντευξη είχε δηλώσει προφητικά «εάν καταλήξω στη φυλακή θα αισθάνομαι πιο ελεύθερος από ποτέ, επειδή θα αντιμετωπίσω τους φόβους μου και θα αισθάνομαι υπερήφανος. Θα ξυπνάω κάθε πρωί με το κεφάλι ψηλά».

Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου έχουν διοργανωθεί διαδηλώσεις υποστήριξης. Μάλιστα 200 προσωπικότητες του ισπανόφωνου κόσμου του πολιτισμού, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, υπέγραψαν κείμενο υπέρ του.

«Η φυλάκιση του Πάμπλο Χασέλ κάνει όλο και πιο εμφανές το γεγονός ότι το ξίφος κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των δημόσιων προσώπων που τολμούν ν’ ασκήσουν κριτική στις ενέργειες της κυβέρνησης. Γνωρίζουμε ότι αν επιτρέψουμε ο Πάμπλο να φυλακιστεί, αύριο θα μπορούν να έρθουν για οποιονδήποτε από εμάς μέχρι να συνθλίψουν και τον τελευταίο ψίθυρο διαφωνίας», αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο.

Σε ένδειξη υποστήριξης, η καλλιτέχνιδα Σίντα Βιδάλ ζωγράφισε ένα τεράστιο γκράφιτι που εικονίζει τον Χασέλ να τραγουδάει, πάνω από τον τέως βασιλιά Χουάν Κάρλος. «Είναι απαράδεκτο να πάει ένας καλλιτέχνης στη φυλακή επειδή εξέφρασε τις ιδέες του», τόνισε η 38χρονη εικαστικός.

La llibertat és un problema per alguns. Això si “el rey no se toca” 😂

Per reflexionar!#jornadadereflexio #LlibertatPabloHasel pic.twitter.com/SqSsnEYZOq

— Cinta Vidal (@cintavidal) February 13, 2021