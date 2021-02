Ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος χωρίς να υπάρξουν θύματα, ενώ και οι κάτοικοι της περιοχής κιδύνευσαν από τα συντρίμμια που έπεσαν σε στέγες και αυλές σπιτιών.

Το Boeing της United Airlines απογειωθειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ντένβερ με προορισμό τη Χονολουλού. Ο πιλότος στέλνει σήμα κινδύνου.

Getting reports that a plane flying over @broomfield had engine trouble and dropped debris in several neighborhoods around 1:08 pm. No injuries reported at this time. Plane did not land in Broomfield. Media staging area TBD. pic.twitter.com/Oc02vUWFdn

