«Με βαθιά λύπη το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει τον θάνατο σήμερα στην Γκόμα του πρεσβευτή της Ιταλίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λούκα Ατανάσιο, και ενός στρατιωτικού», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή στην Κινσάσα, ο διπλωμάτης σκοτώθηκε με σφαίρες, ενώ ο στρατιωτικός ήταν μέλος της στρατονομίας.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως κατά την επίθεση σκοτώθηκε και ένας τρίτος άνθρωπος, ένας εκ των οδηγών της αυτοκινητοπομπής.

Luca Attanasio, Italian ambassador to Kinshasa #DRC has just been shot dead, along two other people, in an attack that targeted a convoy of the World Food Program (WFP) during a visit near #Goma in the eastern Democratic Republic of Congo. pic.twitter.com/Rrh9ywP8Yn

— Christian Nibasumba (@chrisnibas) February 22, 2021