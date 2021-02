Ένα σπαρακτικό βίντεο που δείχνει δύο παιδιά να κλαίνε κοντά στο σώμα της μητέρας τους, η οποία είναι χωρίς τις αισθήσεις της, μετά μια έκρηξη την Κυριακή στην Καμπούλ, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση στο Αφγανιστάν έπειτα από 40 χρόνια πολέμου.

«Μαμά σήκω ... Μαμά», ακούγονται τα δύο κοριτσάκια, το ένα είναι μέσα στα αίματα, να φωνάζουν δίπλα στη μητέρα τους η οποία κείτεται στο πεζοδρόμιο, τραυματισμένη από την έκρηξη, σε ένα βίντεο που μαγνητοσκόπησε ντόπιος δημοσιογράφος.

«Γύρω στις 4.22 μ.μ., τρομοκράτες πυροδότησαν μια νάρκη στην Καμπούλ. Ο οδηγός του οχήματος της αστυνομίας, το οποίο αποτελούσε τον στόχο, και ένα παιδί του δρόμου σκοτώθηκαν, πέντε άλλοι άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και δύο παιδιά τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Φερντάους Φαραμάρτζ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πρωτεύουσας.

«Τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η μητέρα δυστυχώς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά», διευκρίνισε, αναφερόμενος στο βίντεο.

Το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε αμέσως μετά την έκρηξη, και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Δείχνει, μέσα από τον καπνό και τη σκόνη, άψυχα σώματα πάνω στην άσφαλτο, και αυτές τις δύο μικρούλες δίπλα στη μητέρα τους που δεν έχει τις αισθήσεις της.

«Μαμά, με ακούς;», φωνάζει κλαίγοντας η μια μικρή καθώς η μητέρα μεταφέρεται σε ένα αυτοκίνητο.

Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, αλλά οι αφγανικές δυνάμεις είναι οι πρώτοι στόχοι των Ταλιμπάν, οι οποίοι τους επιτίθενται καθημερινά.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών, ωστόσο, δήλωσε ότι η έκρηξη ”δεν έχει καμία σχέση” με τους Ταλιμπάν.

Once again, #Kabul is in blood and the children are crying and asking their mother to get up 😭

pic.twitter.com/UMx3CWT1M1

— Hosniye🇮🇷 (@Itshosniiiiiyee) February 21, 2021